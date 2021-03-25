المركز العربي الاوربي يمنح زياد خلف جائزة عالمية

2021/03/25 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خاص

منح المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف الجائزة الدولية للاقتصاد وإدارة المصارف.

وقد أقيم احتفال رسمي بمناسبة التكريم في المكتب التمثيلي لمصرف التنمية الدولي في مدينة دبي يوم الخميس 25/3/2021 بحضور القنصل العراقي ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وكبار الشخصيات والسفراء المعتمدين في أمارة دبي والأمين العام والمدراء التنفيذيين في المركز العربي الأوربي ، وقدمت الجائزة الدولية للاقتصاد وإدارة المصارف ووشاح سفراء السلام والنوايا الحسنة من المركز العربي الأوربي ومقره مملكة النروج ويعمل بموجب ميثاق الامم المتحدة ، حيث سبق وان منحت هذه الجائزة لملوك ورؤساء ووزراء وشخصيات انسانية بارزة , ومنهم الملك عبدالله بن عبدالعزيز (ملك السعودية ) عام 2011 والسلطان قابوس بن سعيد (سلطان عمان) عام 2017 والجنرال ميشيل عون (رئيس دولة لبنان ) عام 2016 .

وجاء هذا التكريم تقديراً لجهود السيد زياد خلف الكبيرة في تحقيق مبدأ العمل الريادي والتعاون المجتمعي في دعم عملية التنمية الأقتصادية بالعراق من خلال تطوير القطاع المصرفي وتبني أحدث الممارسات في العمل المصرفي المعاصر والحرص على المتابعة الشخصية لتقديم أفضل الخدمات التي ترقى بالمعايير الدولية وتعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية والادارة الحكيمة.

وتخلل الحفل منح السيد رئيس مجلس الادارة عدد من الشهادات التقديرية الدولية تقديراً للنجاحات المتحققة ومن أهمها درع الجائزة الدولية للاقتصاد وأدارة المصارف و شهادة سفراء السلام والنوايا الحسنة بالمركز العربي الأوربي ، وبطاقات العضوية الدولية وبطاقات تعريف السفراء، وشارة التميز الدولي، وشهادة العضوية الاستشارية للهيئة الدولية للاستثمار، وشهادات تقديرية عليا من جهات واكاديميات دولية، ووشاح سفراء السلام والنوايا الحسنة من المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي.

ويذكر أن هذه الجائزة هي جائزة دولية رفيعة المستوى ومن الدرجة الاولى وتمنح لأول مرة في عام 2021 لتكليل جهود الشخصيات الرائدة والبارزة في قطاع التنمية الاقتصادية وأدارة المصارف والأكثر تأثيراً وعطاءاً في هذا المجال وممن ساهموا بفاعلية في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية في العالم من خلال مبادرات ونهج تتوافق مع المعايير الدولية للتنمية ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركز العربي الاوربي يمنح زياد خلف جائزة عالمية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركز العربي الاوربي يمنح زياد خلف جائزة عالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).