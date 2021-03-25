رودريغو: مباراة ليفربول صعبة للغاية

2021/03/25 | 15:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز المهاجم البرازيلي في ريال مدريد رودريغو جويس، روح المنافسة “حتى النهاية” التي يتميز فريق المدرب زين الدين زيدان، والتي سيطبقها في “الليغا” ودوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن سيواجه مباراة صعبة أمام ليفربول في ربع نهائي “التشامبيونز ليغ”.وقال المهاجم لوسائل الإعلام: “الجميع يرون أننا ننافس في كل مباراة حتى النهاية، لا تهم النقاط الفارقة مع أتلتيكو مدريد أو برشلونة، لأننا دائماً ما ننافس حتى النهاية”.

وأضاف: “في التشامبيونز، ليفربول سيكون صعباً للغاية، لكننا نتدرب بقوة شديدة للمباريات المقبلة ونأمل في نخطي هذا الدور”.

وأوضح رودريغو أن الموسم يدخل مرحلة حاسمة، يشعرون فيها بأن كل مباراة تمثل نهائياً.

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