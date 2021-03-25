غربي كوردستان يسجل 86 اصابة جديدة بكورونا

2021/03/25 | 15:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الخميس، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في مناطق غربي كوردستان.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان، إن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من قامشلو ورجل آخر من الحسكة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 86 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 45 ذكور و41 إناث.

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة : 18 حالة في الحسكة - 30 حالة في قامشلو - 14 حالة في ديرك - 4 حالات في الدرباسية - حالة واحدة في تل تمر - 11 حالة في الرقة - 7 حالات في دير الزور - حالة واحدة في الشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 5 حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 9383 حالة منها 364 حالة وفاة و 1280 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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