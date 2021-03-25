الصحة تعلن وصول أول وجبة من لقاح أسترازينيكا إلى العراق

2021/03/25 | 15:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – كرار خليل

اعلنت وزارة الصحة والبية، اليوم الخميس، ان اول وجبة من لقاح أسترازينيكا وصلت العراق، فيما جددت دعوتها للمواطنين الى التسجيل على اللقاح عبر التطبيق الالكتروني.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الانباء العراقية (واع): ان "اول وجبة من لقاح أسترازينيكا وصلت اليوم الى العراق وهي 336 الف جرعة من اصل 16 مليون جرعة ستصل تباعا"، مبينا ان "هذا اللقاح تم التعاقد عليه مع مرفق كوفاكس باشراف منظمة الصحة العالمية".

واضاف ان "العراق تعاقد على لقاح سينفار الصيني بواقع 2 مليون جرعة وسبوتنك V الروسي بمليون جرعة اضافة الى فايزر بـ3 مليون جرعة".

وجدد البدر دعوته للمواطنين الى "التسجيل عبر التطبيق الالكتروني الذي اطلقته وزارة الصحة لضمان الحصول على اللقاح، حيث تصل رسالة نصية على الهاتف لتحديد الزمان والمكان لاخذ اللقاح".

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