الصحة العراقية: وصول أولى وجبات لقاحات فايروس ’كورونا’ إلى مطار بغداد الدولي

2021/03/25 | 15:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، عن وصول أولى وجبات اللقاحات من خلال التعاقد مع مرفق كوفاكس الى مطار بغداد الدولي.

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وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (25 اذار 2021)، ان "أولى وجبات اللقاحات من خلال التعاقد مع مرفق كوفاكس وصلت الى مطار بغداد الدولي"، موضحة ان "وجبة من لقاح أسترازينيكا وصل إلى العراق".

و أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن فرقاً جوالة ستنطلق بدءاً من الأسبوع المقبل لتلقيح المواطنين في المنازل.

وقال وزير الصحة حسن التميمي للقناة الرسمية، وتابعه "ناس" (25 اذار 2021)، إن "الوزارة وجهت بتوزيع لقاح كورونا على جميع المحافظات فور وصوله"، مبيناً أن "الأحد المقبل ستنطلق فرق الصحة لتلقيح المواطنين في المنازل".

وأوضح، أن "اجتماعاً عقد مع المديرين العامين في الوزارة لبحث آلية التعامل مع الجرعات، فضلاً عن تواجد الفرق داخل الوزارات والمؤسسات من أجل شمول أكبر عدد من المواطنين باللقاح".

من جانب آخر أشار التميمي إلى، "حرص الحكومة على إنجاز المشاريع الصحية المتلكئة في بغداد والمحافظات"، لافتاً إلى أن "أكثر من 22 مشروعاً في بغداد تمَّت مناقشة نسب إنجازها مع محافظ بغداد، خاصة أن بعضها يحتاج الى تدخل الوزارة من الناحية الفنية والأجهزة الطبية".

وأضاف، "هناك مشاريع حيوية ستدخل الخدمة منها مسشتفى الشهيد ضاري 350 سريراً، تم تأهيلها من المحافظة وتخصيص الأموال من الوزارة لغرض دعمها وافتتاحها خلال الأسابيع المقبلة، فضلاً عن مستشفى المعامل ستدخل في شهر تشرين الخدمة بواقع 150 سريراً هذه المستشفيات تحتاج الى خدمات خارجية منها المجاري والطرق وهي من مشاريع وزارة الصحة".

وتابع، إن "مشاريع تابعة للمحافظة نفذت في الشعب والفضيلية والحرية، علاوة على توسعة مستشفى النعمان"، مبيناً أن "المناقشات مع محافظ بغداد تضمنت أيضاً معالجة النفايات ودعم المحافظة لدوائر الصحة وانشاء معامل الأوكسجين على جانبي الكرخ والرصافة وتم تشكيل فريق عمل مشترك بين المحافظة والوزارة بهذا الشأن".

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