مسؤول سعودي ينفي تهديد مقررة الأمم المتحدة.. ولا

2021/03/25 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مسؤول سعودي في سلسلة تغريدة نشرها، الخميس، توجيه تهديدات بالقتل للمسؤولة الأممية السابقة أغنيس كالمارد، التي شاركت في التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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