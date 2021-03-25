تربية كردستان تعلن إغلاق المدارس لغاية 8 نيسان

2021/03/25 | 15:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، تمديد إغلاق المدارس في محافظات الإقليم لغاية الثامن من نيسان المقبل.وذكرت الوزارة في بيان اطلع عليه “النور نيوز”، انه “تقرر الإبقاء على إغلاق جميع صفوف المراحل الدراسية التابعة لوزارة التربية الحكومية وغير الحكومية باستثناء المرحلة الـ 12 الاعدادي لغاية 8-4-2021”.وأشارت …

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