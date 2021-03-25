عاجل.. الصحة تعلن وصول أول وجبة من لقاح أسترازينيكا

2021/03/25 | 15:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، وصول أولى وجبات لقاح أسترازينيكا من خلال التعاقد مع مرفق كوفاكس الى مطار بغداد الدولي.

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