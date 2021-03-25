كردستان: قرار جديد حول دوام الطلاب في المدارس

2021/03/25 | 15:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، عن استمرار غلق المدارس حتى الـ8 من نيسان المقبل.وقالت الوزارة في بيان، إنه “تقرر استمرار تعطيل دوام المدارس حتى الـ8 من نيسان المقبل عدا مرحلة الـ12”.وأضافت الوزارة أن “ذلك يشمل جميع المدارس الاهلية والحكومية”، مشيرة الى ان “القرار جاء بسبب ارتفاع نسبة اصابات كورونا”.

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