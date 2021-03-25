دون كِيْخُوتِه العرب يسيطر على برلمان صهيون! - زاهر بولس

2021/03/25 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_بولس عندما تدخل دولة، عربية أو اسلاميّة أو شرق اوروبيّة أو أفريقيّة، إلى نادي التطبيع مع الكيان الصهيوني، "إسرائيل!"، تقوم دنيا الأحزاب العربيّة مستنكرة، وتقعد بعدها بقليل طبعًا، وكأن القيامة ضريبة كلاميّة لا بد منها، حتّى تحافظ الأحزاب على شرعيّتها أمام جمهورها وتحفظ بهذا ماء وجهها.



ولكن، ماذا عن التطبيع في الساحة التي إِئْتُمِنَت عليها هذه الأحزاب، وتحديدًا ما احتلّه اليهود من فلسطين في العام 1948؟!< ......





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