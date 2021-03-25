مصادر عراقية: قادة سبعة فصائل يقررون انهاء الهدنة مع الاحتلال الأمريكي

2021/03/25 | 15:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر عراقية بان قادة سبعة فصائل مسلحة قرروا انهاء الهدنة مع قوات الاحتلال الأمريكي في العراق....

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