2021/03/25 | 15:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التربية علي حميد الدليمي،

اليوم الخميس، المديريات العامة بضرورة

الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية

والالتزام بها لضمان سلامة الطلبة.

وقال الدليمي في بيان، ان "على جميع

المديريات العامة لل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من وزير التربية الى المديريات العامة في المحافظات بشأن الامتحانات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من وزير التربية الى المديريات العامة في المحافظات بشأن الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).