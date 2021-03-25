المالية: العراق يحقق تطوراً بتصنيفه الائتماني العالمي


المالية: العراق يحقق تطوراً بتصنيفه الائتماني العالمي
2021/03/25 | 15:34 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكدت وزارة المالية، اليوم الخميس،

بحصول تطور ايجابي في تصنيف العراق

الائتماني.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان،

ان وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف

الائتماني عدلت النظرة المستقبلية

للعراق من سلبية ا

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