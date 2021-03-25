2021/03/25 | 15:34 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكدت وزارة المالية، اليوم الخميس،
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بحصول تطور ايجابي في تصنيف العراق
الائتماني.
وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان،
ان وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف
الائتماني عدلت النظرة المستقبلية
للعراق من سلبية ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية: العراق يحقق تطوراً بتصنيفه الائتماني العالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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