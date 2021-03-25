2021/03/25 | 15:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة المالية، اليوم الخميس،

بحصول تطور ايجابي في تصنيف العراق

الائتماني.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان،

ان وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف

الائتماني عدلت النظرة المستقبلية

للعراق من سلبية ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية: العراق يحقق تطوراً بتصنيفه الائتماني العالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية: العراق يحقق تطوراً بتصنيفه الائتماني العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).