ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف

2021/03/25 | 15:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل نفط خام البصرة الخفيف، اليوم

الخميس، ارتفاعا في سعره، فيما تراجع

خام البصرة الثقيل.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر

لآسيا إلى 64.93 دولارا للبرميل بمقدار

3.24 دولار وبنسبة 5.25% عن يوم امس

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