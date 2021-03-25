بيان من الحشد الشعبي حول انتشار مسلحين في العاصمة بغداد

2021/03/25 | 15:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، توضيح حول انتشار “ميليشيات” في العاصمة بغداد.وذكرت الهيئة في بيان، “ننفي نفيا قاطعا وجود أي تحرك عسكري لقطعات الحشد الشعبي داخل العاصمة بغداد حسبما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام”.وأكدت الهيئة ان “تحركات قوات الحشد تأتي ضمن أوامر القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع قيادة العمليات […]

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