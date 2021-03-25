هيئة الحشد الشعبي تنفي اي تحرك عسكري لقطعاتها في بغداد

2021/03/25 | 15:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفت هيئة الحشد الشعبي، اي تحرك عسكري لقطعاتها في العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته “تقدم” ان “هيئة الحشد الشعبي تنفي نفيا قاطعا وجود أي تحرك عسكري لقطعات الحشد الشعبي داخلالعاصمة بغداد حسبما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام“.

واكدت الهيئة ان “تحركات قوات الحشد تأتي ضمن أوامر القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة“.

وبينت ان “ألوية الحشد تسمى بالأرقام لا بالمسميات الأخرى كما ان مديرياته تحمل التسميات الرسمية المعروفة“.

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