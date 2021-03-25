2021/03/25 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت تربية إقليم كردستان، اليوم الخميس، تمديد قرار إغلاق المدارس حتى الثامن من آذار المقبل.وقال تربية إقليم كردستان في بيان “المركز الخبري الوطني” إنها قررت “تمديد إغلاق المدارس لغاية الـ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية الإقليم تمدد إغلاق المدارس بسبب كورونا المركز الخبري الوطني.

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