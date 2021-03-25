عرض مسرحية

2021/03/25 | 15:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، تقدم مديرية فنون المسرح التابعة لوزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، وبالتعاون مع جمعية الفنون الجميلة الكوردية في مدينة السليمانية، مسرحية مونودراما بعنوان «لون المطر»، من تأليف دلشاد مصطفى وبطولة عابد هورامي وإخراج آشتي كمال.وذلك يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري، على خشبة مسرح جمعية الفنون الجميلة في السليمانية.

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