2021/03/25 | 15:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن وصول 43 الف جرعة من لقاح استرازينيكا الى الاقليم.

وكانت وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن وصول 336 الف جرعة من اللقاح وهي جزء من دفعات كبيرة ستصل الى العراق تباعاً، مبينا ان المباشرة بتوزيع اللقاح على دوائر الصحة سيبدأ من اليوم.

وحول حصة اقليم كوردستان من اللقاح ، قال الدكتور آسو حويزي المتحدث باسم وزراة الصحة في اقليم كوردستان خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان حصة الاقليم من لقاح استرازينيكا يبلغ 336 الف جرعة لقاح.

واضاف: ان حصة اقليم كوردستان من اللقاح ستصل الاقليم مساء اليوم الخميسأ او غد الجمعة، مؤكدا ان وزارة الصحة في اقليم كوردستان ستبدأ مباشرة بتوزيع اللقاح على المراكز الصحية التي تقوم بتطعيم المواطنين باللقاحات ضد كورونا.

واشار حويزي الى، انه ووفقا للمعلومات المتوفرة لديهم، فأنه من المتوقع ان يصل العراق أكثر من 10 مليون جرعة لقاح خلال الايام العشر المقبلة، مشيرا الى ان اقليم كوردستان سيكون له حصة من تلك اللقاحات ايضا.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كوردستان.. الصحة تعلن موعد وصول وحصة لقاح 'استرازينيكا') نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كوردستان.. الصحة تعلن موعد وصول وحصة لقاح 'استرازينيكا') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).