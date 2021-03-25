هيئة الأوراق المالية تعلن فتح جلسات مسائية في سوق العراق

2021/03/25 | 15:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الأوراق المالية، الخميس، عن تنظيم جلسات مسائية في سوق العراق للأوراق المالية اعتبارا من 5 نيسان المقبل ولمدة يومين في الأسبوع.

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وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 اذار 2021)، إن "هيئة الأوراق المالية بالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية، قررت زيادة ساعات التداول لجلستي يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 9:30 صباحا الى الساعة 3 عصرا اعتبارا من جلسة الاثنين 5 نيسان 2021 في اطار الجهود الرامية الى تشجيع وجذب المهتمين والمستثمرين بنشاط التداول باسهم الشركات المساهمة العراقية والأوراق المالية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية".

وأضاف أن "زيادة ساعات التداول سيعطي حرية للمستثمرين في التداول مع زيادة معدل دوران الأسهم"، مشيرا إلى أن "سوق العراق للأوراق المالية بدأ يشهد طفرة كبيرة في زيادة حجم التداول اذ حسب تقارير صندوق النقد العربي فان سوق العراق للأوراق المالية احتل المرتبة الأولى بنسبة النمو بالتداول".

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