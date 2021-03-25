هيئة الحشد الشعبي تنفي وجود اي تحرك عسكري لقطعاتها داخل بغداد

2021/03/25 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، وجود اي تحرك عسكري لقطعاتها داخل العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تنفي بشكل قاطع وجود أي تحرك عسكري لقطعات الحشد الشعبي داخل العاصمة بغداد حسبما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام".واكدت الهيئة بحسب البيان، ان "تحركات قوات الحشد تأتي ضمن أوامر القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة".

واضافت ان "ألوية الحشد تسمى بالأرقام، لا بالمسميات الأخرى كما ان مديرياته تحمل التسميات الرسمية المعروفة".

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