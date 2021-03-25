شركات تكنولوجيا صينية تخسر.. وإحداها تفقد 200 مليار دولار

2021/03/25 | 15:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تراجع عمالقة التكنولوجيا من تينسنت القابضة، إلى علي بابا غروب، بعد أن أحيا المنظمون الأميركيون التهديدات بإبعاد أكبر الشركات الصينية عن البورصات الأميركية، مما زاد المخاوف من اتساع حملة مكافحة الاحتكار المحلية.تراجعت علي بابا بنسبة 4% تقريباً في هونغ كونغ يوم الخميس، لتنضم إلى عملية بيع أميركية قضت على ما لا يقل […]

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