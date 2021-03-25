الحشد الشعبي يرد على مقتدى الصدر حول استعراض 'ميليشيا مسلحة' في بغداد

2021/03/25 | 15:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، وجود أي تحرك لها داخل العاصمة بغداد، مؤكدة ان تحركاتها تتم وفق اوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (25 اذار 2021)، انه "ننفي نفيا قاطعا وجود أي تحرك عسكري لقطعات الحشد الشعبي داخل العاصمة بغداد حسبما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام".

واكدت الهيئة ان "تحركات قوات الحشد تأتي ضمن أوامر القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة".

واشارت الى ان "ألوية الحشد تسمى بالأرقام لا بالمسميات الأخرى كما ان مديرياتها تحمل التسميات الرسمية المعروفة".

وحذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، من كسر هيبة الدولة، فيما دعا الى محاسبة "الميليشيا" التي استعرضت في بغداد مؤخرا ان كانت تنتمي للحشد، أو التبرؤ منها.

واعتبر الصدر في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية (25 اذار 2021)، ان "اللجوء الى السلاح لتحقيق المطالب امر مرفوض يجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه مرة اخرى".

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