الصحة تعلن وصول وجبة جديدة من لقاحات كورونا الى مطار بغداد الدولي

2021/03/25 | 15:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الصحة، الخميس، وصول أولى وجبات لقاح أسترازينيكا الى مطار بغداد الدولي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح تابعه NRT عربية (25 اذار 2021)، إن "اول وجبة من لقاح أسترازينيكا وصلت اليوم الى العراق وهي 336 الف جرعة من اصل 16 مليون جرعة ستصل تباعا"، مبينا ان "هذا اللقاح تم التعاقد عليه مع مرفق كوفاكس باشراف منظمة الصحة العالمية".

واضاف ان "العراق تعاقد على لقاح سينفار الصيني بواقع 2 مليون جرعة وسبوتنك V الروسي بمليون جرعة اضافة الى فايزر بـ3 مليون جرعة".

وجدد البدر دعوته للمواطنين الى "التسجيل عبر التطبيق الالكتروني الذي اطلقته وزارة الصحة لضمان الحصول على اللقاح، حيث تصل رسالة نصية على الهاتف لتحديد الزمان والمكان لاخذ اللقاح".

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