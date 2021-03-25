2021/03/25 | 15:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، بياناً نفت فيه وجود أي تحرك عسكري لقطعات الحشد داخل العاصمة بغداد حسبما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.وجاء في البيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “تحركات قوات الحشد تأتي ضمن أوامر القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة”.وأشار الى ان …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من الحشد الشعبي بشأن وجود تحرك عسكري داخل بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من الحشد الشعبي بشأن وجود تحرك عسكري داخل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).