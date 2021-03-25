الصحة تعلن وصول 336 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى العراق

2021/03/25 | 15:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، وصول أولى وجبات لقاح أسترازينيكا من خلال التعاقد مع مرفق كوفاكس الى مطار بغداد الدولي.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الانباء العراقية، ان “أول وجبة من لقاح أسترازينيكا وصلت اليوم إلى العراق بواقع 336 ألف جرعة من أصل 16 مليون جرعة ستصل تباعا”، مبينا …

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