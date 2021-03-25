2021/03/25 | 15:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنه الفراغ، ووظيفة الفراغ، واللعب بالفراغ.وزير الصحة اللبناني حمد حسن القريب من حزب الله، والذي طالما فشل بمهمته، يتوجه إلى دمشق ويلتقي نظيره السوري، ويعود بهدية من رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى اللبنانيين هي 25 طن من الأوكسيجين المخصص للمستشفيات التي تستقبل المصابين بكورونا.علماً أننا في لبنان لم نكن على علم بحاجتنا للأوكسيجين، وما عرفناه بعد أن أُعلن عن الهدية أن باخرة تحمل هذه المادة ترسو على الشاطئ وتعجز عن تفريغ حمولتها بسبب سوء الأحوال الجوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد يهدي لبنان أوكسجين السوريين ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسد يهدي لبنان أوكسجين السوريين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).