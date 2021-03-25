حكومة كردستان تنأى بنفسها عن تأخير اقرار الموازنة: لسنا المسؤولين عن ذلك

2021/03/25 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حكومة إقليم كردستان، اليوم

الخميس، ان الكرد ليسوا السبب في تأجيل

التصويت على مشروع قانون الموازنة لعام

2021.

وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة

الإقليم سمير هورامي، إن "المادة 11 من

مشروع قانون

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