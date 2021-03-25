2021/03/25 | 16:11 - المصدر: عين العراق

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الخميس 25 مارس 2021 | 03:53 مساءً | عدد القراءات : 25

بالوثيقة..



امانة العاصمة تقرر اعادة الهيبة لساحات بغداد

قررت امانة بغداد، ازالة التماثيل والنصب في العاصمة بهدف اعادة الهيبة والجمال لساحات بغداد.

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