طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ بداية الوباء

2021/03/25 | 16:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوى منذ بداية وباء كورونا.

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