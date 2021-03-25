2021/03/25 | 16:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت هيئة الأوراق المالية،الخميس، تنظيم جلسات مسائية في سوق العراق للأوراق المالية اعتبارا من 5 نيسان المقبل ولمدة يومين في الأسبوع. وقال رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "هيئة الأوراق المالية بالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية، قررت زيادة ساعات التداول لجلستي يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 9:30 صباحا الى الساعة 3 عصرا اعتبارا من جلسة الاثنين 5 نيسان 2021 في اطار الجهود الرامية الى تشجيع وجذب المهتمين والمستثمرين بنشاط التداول باسهم الشركات المساهمة العراقية والأوراق المالية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية".وأضاف أن زيادة ساعات التداول سيعطي حرية للمستثمرين في التداول مع زيادة معدل دوران الأسهم، مشيرا إلى أن سوق العراق للأوراق المالية بدأ يشهد طفرة كبيرة في زيادة حجم التداول اذ حسب تقارير صندوق النقد العربي فان سوق العراق للأوراق المالية احتل المرتبة الأولى بنسبة النمو بالتداول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الأوراق المالية تعلن انطلاق جلسات مسائية في سوق العراق للأوراق المالية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الأوراق المالية تعلن انطلاق جلسات مسائية في سوق العراق للأوراق المالية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).