2021/03/25 | 16:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امرأة تضع وردة على فراش يرمز إلى ضحايا كوفيد-19 خلال تظاهرةأمام مستشفى في ريو دي جانيرو في 24 آذار/مارس 2021 © ا ف ب كارل دي سوزا بروكسل (أ ف ب) – تهيمن صعوبات الحصول على اللقاحات وهي في صلب خلاف بين بروكسل ولندن، الخميس على قمة الاتحاد الأوروبي في حين تجاوزت البرازيل عتبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب اللقاحات في قلب قمة الاتحاد الأوروبي والبرازيل تتجاوز عتبة 300 ألف وفاة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب اللقاحات في قلب قمة الاتحاد الأوروبي والبرازيل تتجاوز عتبة 300 ألف وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).