موقف وبائي ثقيل في العراق: أكثر من 6500 إصابة جديدة وعشرات الضحايا

2021/03/25 | 16:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 آذار 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 6513 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية، وتماثل للشفاء 4781 مصاباً، وقابل ذلك وفاة 33 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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