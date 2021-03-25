في أعلى حصيلة.. 6513 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2021/03/25 | 16:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 6513 إصابة جديدة وتماثل 4781 حالة جديدة للشفاء و33 حالة وفاة.

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