النزاهة تصدر خمسة احكام بحق مسؤولين كبار بينهم وزير

2021/03/25 | 16:20 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية خمسة أحكام حضورية بحق مسؤولين حكوميين ومستثمر، مبينة أن الأحكام شملت وزير الكهرباء الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد ومدير حسابات بوزارة التربية.

وقالت الهيأة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (25 اذار 2021)،: انه "تم اصدار خمسة أحكام حضورية بحق مسؤولين حكوميين ومستثمر بينهم وزير الكهرباء الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد ومدير حسابات بوزارة التربية"، مبينة ان "القرارات جاءت على خلفية قضايا تتعلق بتهم التسبب بتدني مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، وأخذ مبالغ مقابل إكمال منح الإجازات الاستثمارية وتلقي رشى مقابل تمرير عقد التأمين الصحي في وزارة التربية".

وتابعت أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بالحبس مدة ثلاث سنوات بحق مدير حسابات الموازنة في وزارة التربية"، لافتة إلى أن "الحكم جاء على خلفية أخذ مبالغ مالية مقابل تمرير عقد التأمين الصحي بين الوزارة وإحدى الشركات".

واكدت الهيأة ان "المحكمة ذاتها اصدرت حكما بحبس أحد المستثمرين لمدة سنتين بتهمة التوسط لأخذ مبالغ مالية لأحد المسؤولين في هيئة استثمار بغداد؛ مقابل إدخاله في مشروع استثماري ودفع المسؤول على الإخلال بواجباته الوظيفية".

واضافت ان المحكمة اصدرت ايضا حكما حضوريا يقضي بالإفراج عن وزير الكهرباء الأسبق في القضية الخاصة بتدني مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال توقف بعض الوحدات التوربينية التابعة إلى محطة الرميلة الغازية، وحكمين حضوريين آخرين يقضيان بالإفراج عن رئيس هيئة استثمار بغداد في القضيتين الخاصتين بالإخلال بالواجبات الوظيفية وشبهة أخذه مبالغ بنسبة 4% من أحد المشاريع الاستثمارية السكنية".

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