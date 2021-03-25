السفير الاميركي يحدد أولويات بلاده في العراق

2021/03/25 | 16:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، عن أربع أولويات للإدارة الجديدة في العراق، ضمنها محاربة تنظيم "داعش" على حد زعمه....

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