الصحة تعلن وصول أول وجبة من لقاح أسترازينيكا إلى العراق (صور)

2021/03/25 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ان

أولى وجبات اللقاحات ضد فيروس كورونا من

خلال التعاقد مع مرفق كوفاكس وصلت إلى

مطار بغداد الدولي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر،

ان "اول وجبة من لقاح أسترازينيك

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