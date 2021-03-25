كردستان.. استمرار غلق المدارس حتى الـ8 من نيسان المقبل

2021/03/25 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية في إقليم كردستان،

اليوم الخميس، تمديد تعليق الدوام في

المدارس لغاية الثامن من شهر نيسان

المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تقرر

الإبقاء على إغلاق جميع صفوف المراحل

الدراسية التابع

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