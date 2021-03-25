عاجل | الصحة العراقية تسجل 6513 إصابة جديدة بكورونا وشفاء4781 حالة ووفاة 33 مصابا

2021/03/25 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الصحة تسجل 6513 إصابة جديدة بكورونا وشفاء4781 حالة ووفاة 33 مصابا

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