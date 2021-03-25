2021/03/25 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت هيئة الحشد الشعبي، وجود أي تحرك عسكري لقطعات الحشد داخل العاصمة بغداد، مؤكدة ان تحركات قواتها ضمن أوامر القائد العام للقوات المسلحة حصرا.

وأكدت الهيئة في بيان أن تحركات قوات الحشد الشعبي في عموم العراق تتم بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة.

مشيرة الى ان ألوية الحشد تسمى بالأرقام لا بالمسميات الأخرى وأن مديرياتها تحمل التسميات الرسمية المعروفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يخلي مسؤوليته من استعراض ربع الله) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يخلي مسؤوليته من استعراض ربع الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).