2021/03/25 | 16:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني وثقت الرسامة العراقية، مريهان حسين الوائلي، تأريخ الأوطان عبر لوحاتها التي تميز بها الجناح العراقي في فعاليات الدورة الـ18 من “أيام الشارقة التراثية” في دولة الامارات، والتي اصبحت محط انظار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبر لوحاتها..



عراقية توثق تأريخ الأوطان خلال كرنفال إماراتي المركز الخبري الوطني.

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