برنامج الأطفال “سيسامي ستريت” ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

2021/03/25 | 16:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخصيات شهيرة من برنامج الأطفال “سيسامي ستريت” © غيتي/غيتي بواسطة ا ف ب/ارشيف أندرو ه.ووكر نيويورك (أ ف ب) – أطلق برنامج الأطفال التلفزيوني الشهير “سيسامي ستريت” أخيراً مقاطع فيديو جديدة تهدف إلى تشجيع الحوار في شأن العنصرية مع الأطفال، تجمع شخصياته الأكثر شهرة ودمى جديدة تمثل التنوع في الولايات المتحدة.وضم أحد مقاطع […]

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