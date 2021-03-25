2021/03/25 | 16:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رواية”اكتشاف الحب”لمروان ياسين الدليمي: السرد ما بين سلطة التخييل وسلطة الواقع أسامة غانم ناقد من العراق تستمد رواية”اكتشاف الحب:أوراق من مدونتي الشخصية” * للكاتب مروان ياسين الدليمي،أشتغالاتها في استراتيجيات السرد على العنصر الإنساني في صناعة جوهر الرواية،بالاعتماد على الذاكرة الواقعية للمؤلف،الذي هو في ذات الوقت قرين السارد العليم،رغم أن المؤلف […]

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