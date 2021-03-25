البيتكوين تعمق خسائرها لـ10% وتهبط دون 52 ألف دولار

2021/03/25 | 16:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت عملة البيتكوين خسائرها لأكثر من 10 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، لتهبط أدنى 52 ألف دولار.

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