2021/03/25 | 16:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجريت في مدينة كركوك اليوم الخمیس 25 آذار 2021 مراسم ازاحة الستار عن لوحة مجسمة تزين واجهة قلعة كركوك الاثرية تحمل عنوان (احب كركوك) من قبل بورد مكونات كركوك.

وحضر حفل ازاحة الستار مجموعة من مكونات كركوك المتاخية في مقدمتهم حسيبة عبدالله مسؤولة بورد مكونات كركوك في الاتحاد الوطني الكوردستاني التي اشارت في كلمة لها الی ان اللوحة المجسمة ترمز الى التعایش المشترك بين مكونات هذه المدينة بكوردها وعربها وتركمانها وكلدو آشوريها .

یذكر ان بورد مكونات كركوك يعمل من اجل التعایش السلمي المشترك واستعادة المدینة ماضيها وتراثها والسیر علی درب فقيد الامة الرئيس مام جلال الذي اكد علی ترسیخ سياسة ( شدة الورد ) بین جمیع مكونات كركوك .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازاحة الستار عن لوحة "أحب كركوك" ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازاحة الستار عن لوحة "أحب كركوك" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).