2021/03/25 | 16:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهمت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، شبكة أنفاق "عنكبوتية" تابعة لداعش في محافظة كركوك.

وذكرت الاستخبارات في بيان، انه "استمراراً لواجباتها في الوصول إلى كافة مخابئ وملاذات داعش الإرهابي وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 والأفواج الثالث والرابع ل‍لواء المشاة 51 من مداهمة شبكة أنفاق عنكبوتية للدواعش بقرية دوسرة في أطراف مدينة كركوك كانت المجاميع الإرهابية تستخدمه كملاذات آمنة للتخفي من رصد أجهزتنا الامنية البرية والجوية".

وأضاف البيان، أن "أبطال الاستخبارات العسكرية قاموا بالوصول إلى أعماق الشبكة وغلق كافة منافذها تمهيدا لتفجيرها من قبل الجهد الهندسي للفرقة".

PUKmedia الاستخبارات العسكرية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مداهمة شبكة انفاق عنكبوتية لداعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مداهمة شبكة انفاق عنكبوتية لداعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).