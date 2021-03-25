2021/03/25 | 16:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير المالية يرأس جلسة إعداد استراتيجية الموازنة للأعوام 2022-2024 » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 16:44

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