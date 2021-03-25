هبوط مفاجئ في قيمة العُملة العالمية الأكثر جدلاً

2021/03/25 | 16:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هبطت قيمة "البيتكوين"، الخميس، بنسبة 10% إلى 51 ألف دولار، وفقا لما أظهرته التداولات.

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وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، هبطت عملة "البيتكوين"، في بورصة Binance، بنسبة 9.47% إلى 51408 دولار، وقبل ذلك بدقيقة سجلت العملة الأكثر شهرة في العالم 51057 دولارا.

في حين أظهرت بيانات موقع CoinMarketCap، الذي يحتسب متوسط سعر "البيتكوين" في أكثر من 20 بورصة، أن العملة الأكثر شهرة في العالم هبطت بنسبة 8.88% إلى 51562 دولار.

وجاء الهبوط بعد ارتفاع سجلته العملة الأربعاء، حيث صعدت إلى مستوى 55 ألف دولار، بعدما أعلن رجل الأعمال الأميركي الشهير إيلون ماسك إمكانية شراء سيارات "تسلا" الكهربائية في الولايات المتحدة بواسطة عملة "البيتكوين".

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