2021/03/25 | 16:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص موازنة السنوات الثلاث المقبلة..اجتماع برئاسة وزير المالية يطرح 6 خطوات جوهرية المركز الخبري الوطني.

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