اسبانيا تسعى إلى أن تصبح “محور الإنتاج السمعي والبصري” في أوروبا

2021/03/25 | 16:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد (أ ف ب) – تعتزم الحكومة الإسبانية زيادة الإنتاج السمعي والبصري على أراضيها بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2025 سعياً إلى أن تكون الملكة “محوراً” لهذا القطاع في أوروبا، من خلال الاعتماد على الأموال الأوروبية المخصصة لخطة التعافي الكبرى لما بعد الجائحة.وقالت وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينيو الأربعاء خلال العرض الرسمي لهذه الخطة […]

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